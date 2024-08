Controlli dei carabinieri a Ferragosto: 28 contravvenzioni e 3 patenti ritirate Sei i veicoli sequestrati perchè senza assicurazione

Sono stati 400 veicoli controllati e 500 le persone identificate in occasione della festività di ferragosto dai carabinieri del comando provinciale di Benevento in tutto il Sannio e in particolare nelle aree solitamente meta di turisti ed escursionisti, nei luoghi della “movida” e nelle zone periferiche. Massima attenzione è stata riservata anche ai numerosi eventi, feste, sagre ed intrattenimenti che già nei giorni scorsi hanno richiamato molte persone in varie zone del Sannio.

Complessivamente sono state impiegate su tutto il territorio provinciale oltre 70 pattuglie delle Stazioni Carabinieri e dei Nuclei Operativi e Radiomobili, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini sanniti e dei numerosi turisti che hanno trascorso il ferragosto nella provincia di Benevento.

È stata garantita la massima presenza sulle principali arterie stradali interessate dal traffico ferragostano, con numerosi posti di blocco nel corso dei quali i Carabinieri hanno controllato circa 400 veicoli e 500 persone, contestando 28 violazioni al Codice della Strada, con 3 patenti ritirate e 6 veicoli sottoposti a fermo amministrativo perché circolanti senza revisione. Le pattuglie dell’Arma hanno effettuato anche numerose verifiche mediante l’impiego di “etilometro” per il contrasto alla guida in stato di ebrezza alcolica, senza tuttavia rilevare infrazioni. Non sono mancati, inoltre, interventi dei Carabinieri per assistenza agli utenti della strada coinvolti in lievi incidenti stradali o rimasti bloccati per guasti meccanici. I servizi straordinari di controllo del territorio proseguiranno anche nei prossimi giorni per garantire sicurezza e serenità a residenti e vacanzieri.

E per un’estate più sicura, il Comando Provinciale Carabinieri di Benevento consiglia ai cittadini di segnalare immediatamente al “112” rumori sospetti provenienti da abitazioni limitrofe, soprattutto quando si è a conoscenza che i vicini non sono in casa, o il movimento di persone sconosciute che si aggirano nei condomini, al fine di garantire il pronto intervento delle pattuglie per prevenire i furti in abitazione e le truffe in danno di anziani.