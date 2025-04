Il Picerno spinge i giallorossi al 7° posto E non arriva neanche la matematica qualificazione ai play off

Chi fa per sé... Ogni volta che il Benevento si aspetta (per così dire...) una mano dagli avversari, finisce l'esatto contrario di quanto aveva sperato. Il Crotone, super-favorito nella sfida di Biella contro la Juventus Next Gen, le ha buscate in maniera netta (4-1). Una partita in cui è andato tutto storto ai calabresi e nella quale invece la “giovane Signora” bianconera ha azzeccato proprio tutto. La squadra di Brambilla arriva dunque a quota 41 e pur dovendo giocare ora solo due partite (nella prossima giornata riposa...) contro Cavese a Biella e col Messina allo Scoglio, può in teoria ancora raggiungere il Benevento a quota 46, che dunque dovrà guadagnarsi da solo non solo una posizione più favorevole nella griglia play off, ma anche la matematica qualificazione che poteva arrivare questo pomeriggio se la Juve non avesse battuto il Crotone.

Per completare le brutte notizie dagli altri campi arriva anche la vittoria del Picerno (in extremis) ad Altamura (doppietta di Graziani) che spinge addirittura la squadra giallorossa al settimo posto. Speriare che questo stillicidio finisca presto è l'unica emozione che si prova in questo momento in cas asannita.

Nelle zone più basse il Trapani ha “sbancato” il campo di Latina nel finale (2-0).