Una dose di cocaina in cambio di 20 euro, arrestato un 29enne Benevento. Un giovane di San Leucio del Sannio ai domiciliari

Lo hanno arrestato per aver ceduto una dose di cocaina. E' questa l'ipotesi di reato per la quale la guardia di finanza ha fermato Manuel R., un 29enne di San Leucio del Sannio, già noto alle forze dell'ordine.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane è stato bloccato in via Napoli, a Benevento, perchè avrebbe venduto, in cambio di 20 euro, una dose di sostanza stupefacente.Condotto in caserma, il 29enne, difeso dall'avvocato Luca Cavuoto, è stato successivamente sottoposto ai domiciliari su ordine della Procura, in attesa dell'udienza di convalida che si terrà oggi dinanzi al gip Roberto Nuzzo.