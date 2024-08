Pensionato trovato morto in casa. Dramma a San Giorgio del Sannio E' accaduto a San Giorgio dle Sannio, indagini dei carabinieri

Dramma a San Giorgio del Sannio dove un pensionato è stato trovato morto all'interno della sua abitazione. A far scattare l'allarme sono stati alcuni familiari che non erano riusciti a mettersi in contatto con il congiunto. Giunti sul posto i carabinieri lo hanno ritrovato senza vita all'interno del suo appartamento. Decesso presumibilmente avvenuto da alcuni giorni e sembra per cause naturali.