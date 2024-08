Grandine e nubifragio: allagamenti e alberi sradicati nel Sannio VIDEO - FOTO Non solo a Benevento ma anche in numerosi centri della provincia. Corso Garibaldi come un torrente

Un violento nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio di oggi su Benevento e numerosi centri della provincia. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine a causa di allagamenti e alberi finiti sulle strade. A Benevento corso Garibaldi e corso Vittorio Emanuele si sono trasformati in torrenti a causa dell'eccessiva quantità di pioggia caduta in un lasso di tempo brevissimo. Circa mezz'ora caratterizzata da una grandinata e successivamente da uno scroscio d'acqua violento che ha provocato alcuni allagamenti e la caduta di alberi e rami. Come nel caso di piazza Ponzio Telesino, nei pressi del Teatro Romano dove il violento nubifragio ha fatto crollare un albero.

Problemi soliti e mai risolti da anni alla rotonda dei Pentri dove proprio in prossimità dello svincolo per la 87 Benevento Campobasso e la Telese Caianello si è formata una maxi pozzanghera che ha rallentato il traffico in uscita ed entrata nella città.

AGGIORNAMENTO

Problemi in via Francesco Paga per un'impalcatura danneggiata e sferzata dal nubifragio. In particolare dei pannelli di una recinzione di un cantiere a ridosso dell'ospedale sono stati scaraventati contro un'Audi e una Fiat Panda in sosta.

Sul posto vigili del fuoco e polizia municipale.

Nel centro storico della città problemi anche con il sistema fognario andato in tilt nella zona del Triggio.

Numerosi anche gli interventi in provincia sempre per allagamenti e alberi caduti come lungo la strada che da Benevento conduce a Montesarchio nel tratto denominato 'Sferracavallo' sempre per alberi sulla carreggiata. In questo caso necessario anche l'intervento dell'Anas.