Portone 'bersagliato', un foglio con la firma dell'autore: "Il cugino" Benevento. E' accaduto in via dei Bersaglieri

L'ipotesi più accreditata è quella di una pietra, anche se qualcuno ha fatto riferimento invece ad un possibile bastone dopo aver udito il rumore dei colpi assestati. Quale sia stato il corpo contundente, è stato usato nella notte per lesionare e danneggiare pesantemente il vetro del portone d'ingresso di un palazzo in via dei Bersaglieri. Siamo nella zona alta di Benevento, si tratta della strada che unisce via Perinetto a via San Giovani Battista della Salle, dove si trova l'omonimo istituto scolastico.

Tutto da decifrare il movente del gesto, che potrebbe anche essere stato accompagnato dalla 'firma' dell'autore. Sempre che ad esso sia riconducibile quel foglietto con la scritta 'Il cugino' affisso su un muro laterale con del nastro adesivo.

Questa mattina la scoperta dell'atto di vandalismo e la richiesta di intervento dei carabinieri. Una volta sul posto, i militari hanno operato i rilievi ed hanno ascoltato alcuni residenti nell'immobile per cercare di risalire al destinatario del 'messaggio', ammesso che esista.