Petardi dinanzi abitazione tecnico Comune di Morcone, solidarietà di Libera L'episodio domenica notte a Cuffiano. Botti lanciati verso il cortile: indagano i carabinieri

Due petardi lanciati in rapida successione all'indirizzo della proprietà della famiglia di un ingegnere tecnico del Comune di Morcone. E' accaduto nella notte di domenica alla località Cuffiano.

L'esplosione dei due petardi non ha per fortuna causato danni a cose o a persone. Comprensibilmente spaventati i componenti dei nuclei familiari presenti nelle abitazioni e che sono stati svegliati dai due botti.

Episodio ora al centro delle indagini dei carabinieri della Stazione di Morcone e sul quale interviene anche Michele Martino (nella foto), referente di Libera Benevento: “Apprendiamo con sgomento ma anche con forte preoccupazione quanto avvenuto nella cittadina di Morcone ai danni del tecnico del Comune. Sono in corso le indagini, ma ciò non ci esonera – rimarca il referente provinciale di Libera - ad esprimere innanzi tutto solidarietà all’ingegnere destinatario del vergognoso atto intimidatorio.

Qualsiasi gesto di violenza dev’essere immediatamente condannato con fermezza, indipendentemente da quello che saranno gli esiti delle indagini. È stata colpita la persona nella sua abitazione privata, negli affetti e nella serenità domestica.

Quanto accaduto – spiega ancora Michele Martino - dev’essere ancora una volta un campanello d’allarme, occasione per ribadire con fermezza che non c’è territorio 'sicuro' perché la criminalità organizzata e la violenza in genere non hanno confini. Bisogna stringersi intorno alla persona coinvolta, in un clima comunitario, plurale e collettivo. Ma dobbiamo accrescere, tutti, ulteriormente la consapevolezza che i territori necessitano di anticorpi per contrastare qualsiasi forma di infiltrazione. Bisogna conoscere, acquisire consapevolezza, avere spirito critico, essere attente sentinelle e provare a mettere in campo tutte le azioni che consentono sempre di più di arginare e prevenire. Non è solo un compito da delegare alle Forze dell’Ordine ed alla magistratura. Siamo tutti coinvolti e responsabili. Soprattutto in un momento storico come quello che stiamo vivendo che vede la nostra provincia destinataria di una quantità di soldi pubblici senza precedenti. Rinnoviamo ancora una volta l’invito a tutte le amministrazioni di aderire all’associazione 'Avviso Pubblico'.

Rappresenterebbe una scelta chiara, precisa e che soprattutto consentirebbe di far parte di una rete importante di amministratori ed amministrazioni che dichiarano apertamente di combattere e prevenire qualsiasi forma di corruzione, malaffare ed infiltrazioni. Dal 1996 la rete è impegnata nel formare, informare e sostenere gli Amministratori Locali che lavorano per una società più giurista. Essere in tanti è importante, essere rete è vincente. È il NOI che vince”.