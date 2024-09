Tenta di estorcere 2500 euro a un commerciante, fermato un 39enne Benevento. L'uomo è stato denunciato dalla Volante

Alla fine, è stato denunciato per tentata estorsione. E' l'ipotesi di reato contestata dalla Volante a V.M, 39 anni, di Benevento, ritenuto il presunto responsabile di un episodio del quale avrebbe fatto le spese un commerciante, al centro delle indagini del pm Chiara Maria Marcaccio.

Secondo una prima ricostruzione, il 39enne lo avrebbe raggiunto in via Avellino ed avrebbe preteso che sborsasse la somma di 2500 euro.

Il malcapitato ha fatto scattare l'allarme, gli agenti hanno successivamente rintracciato il 39enne, difeso dall'avvocato Fabio Ficedolo, e lo hanno condotto in Questura per una serie di accertamenti che si sono conclusi, come detto, con la denuncia.