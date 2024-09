Ancora un allarme bomba, falso, all'Inps: stavolta di pomeriggio Benevento. Dipendenti in strada dopo una telefonata al 113

Nuovo allarme bomba all'Inps di Benevento. A differenza di qualche giorno fa, stavolta tutto è accaduto nel pomeriggio, quando una telefonata al 113 ha segnalato la presenza di un ordigno negli uffici. Immediato l'intervento della polizia in via foschini, pochi, per fortuna, i dipendenti che sono stati fatti uscire in strada.

Un sopralluogo ha escluso la presenza di bombe, come era accaduto alcuni giorni fa, quando la Mobile aveva poi denunciato un 67enne della città per procurato allarme e interruzione di pubblico servizio, ritenendolo il responsabile della falsa segnalazione, compiuta perchè non riceveva la pensione sociale.