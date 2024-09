Vigili del fuoco. Dopo 34 anni, in pensione il caporeparto Mazzone Una vita dedicata al Corpo, vice capoturno 'D' e istruttore specializzato Gos

Ultimo giorno di lavoro come il primo. Con lo stesso entusiasmo, prontezza di intervento ma tanta, tanta esperienza in più maturata in 34 anni di onorata carriera per il caporeparto e vicecapo del turno D del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di Benevento, Cosimo Mazzone, che ha raggiunto la meritata pensione.

Entrato nei vigili del fuoco il 1 agosto del 1990, Cosimo Mazzone ha frequentato la scuola di formazione di Roma Capannelle.

Concluso il corso, come primo incarico gli fu assegnato Milano. Un trampolino di lancio per la sua lunga carriera costellata da avanzamenti di qualifiche e di specializzazioni. Il caporeparto Mazzone è stato infatti istruttore di numerosi corsi Gos, il Gruppo Operativo Speciale viene impiegato nelle operazioni di soccorso quando, a seguito di una calamità, vi è la necessità di dover demolire edifici pericolanti, aprire varchi, rimuovere le macerie per supportare l’attività di ricerca dispersi, ripristinare la viabilità, effettuare la bonifica ambientale a seguito di alluvioni e dissesti idrogeologici. Responsabile provinciale e negli ultimi tempi regionale della specializzazione del Corpo.

Dopo Milano, i comandi provinciali di Isernia, Avellino e Benevento. Nel 2006 il corso caposquadra poi in servizio a Caserta, Avellino e nuovamente nel Sannio dove ha raggiunto la qualifica di caporeparto.

Anni contraddistinti dall'impiego anche su scenari purtroppo drammatici dovuti a calamità naturali che hanno interessato il Paese. Ora la meritata pensione, con una scia di gratitudine di quanti ne hanno apprezzato le doti professionali e personali con gli auguri per una vita ancora ricca di emozioni e soddisfazioni personali.