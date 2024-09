Lei la colpisce con zuccheriera, l'altro minaccia di prendere pistola: assolti Benevento. Il fatto non sussiste per una 50enne ed un 29enne di Paduli

Erano imputati di lesioni aggravate e minaccia, ma entrambi sono stati assolti perchè il fatto non sussiste. E' quanto deciso dal giudice Fallarino al termine del processo a carico di Anna Andreano, 50 anni, e Oreste Truglia, 29 anni, di Paduli.

Difesi dall'avvocato Luca Russo, erano stati tirati in ballo per un episodio accaduto nel marzo 2020. Andreano, in particolare, era accusata di aver colpito alla testa con una zuccheriera, durante una lite, una 41enne, giudicata guaribile in un giorno dai medici del 118, mentre Truglia avrebbe minacciato la malcapitata, dicendole che sarebbe andato a prendere una pistola e che le avrebbe sparato. Addebiti che, come detto, sono caduti.