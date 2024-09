Pretende denaro dal titolare di un pub, arrestato un giovane In carcere, fermato dai carabinieri, Domenico De Rosa, 28 anni, di Sant'Agata dei Goti

Avrebbe preteso una somma di denaro dal titolare di un pub, minacciandolo. Ecco perchè Domenico De Rosa, 28 anni, di Sant'Agata dei Goti, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri della locale Stazione. Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe accaduto nella tarda serata di ieri, quando il giovane avrebbe raggiunto il locale ed avrebbe reiterato la 'richiesta', picchiando il malcapitato, poi costretto a fare ricorso alle cure mediche.

Scattato l'allarme, i militari hanno bloccato il 28enne e, dopo averlo dichiarato in arresto, lo hanno trasferito presso il carcere di Benevento, a disposizione della Procura e in attesa dell'udienza di convalida dinanzi al Gip, nel corso della quale sarà difeso dall'avvocato Danilo Riccio.

Non era la prima volta che l'indagato aveva messo nel mirino il commerciante - è assistito dall'avvocato Alessandro Della Ratta -, al quale aveva rivolto le sue 'attenzioni', chiedendogli 300 euro, nella notte tra il 30 ed il 31 agosto. In quella occasione, la parte offesa era riuscita ad allontarsi e a chiedere l'intervento dei carabinieri, che ne avevano poi raccolto la denuncia.

Il nome di Domenico De Rosa era rimbalzato all'onore delle cronache nel 2020, quando, al pari di altre persone, era stato tirato in ballo da una indagine antidroga nel Lazio. Condannato in primo grado a 10 anni e 6 mesi, nello scorso luglio era stato assolto in appello dalle accuse di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio e spaccio di stupefacenti. Da quel momento in poi, aveva lasciato gli arresti ed era tornato in libertà. Fino alla scorsa notte