Paura a Benevento. Televisore in fiamme, pensionata in ospedale E' accaduto all'alba al rione Libertà

Momenti di paura questa mattina all'alba in un appartamento al rione libertà di Benevento per un incendio che ha interessato un televisore. All'interno dell'abitazione c'era una pensionata che è stata trasportata in ospedale per essere visitata. Le fiamme hanno interessato l'elettrodomestico ed hanno sprigionato fumo denso ed acre. Scattato l'allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale e l'ambulanza del 118 che ha trasportato la malcapitata in ospedale.