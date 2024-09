Ancora raid dei ladri. Colpo in una villa a Benevento Almeno tre le persone con il volto coperto: telecamere oscurate e gioielli rubati

Periodo nero nel Sannio per i raid nelle case messe a segno dai ladri e da rapinatori senza scrupoli, come nel caso dell'altra notte a Dugenta (leggi altro servizio).

Ieri sera alle porte di Benevento, malviventi in azione in una villa. È accaduto a contrada San Vitale dove, dopo aver oscurato le telecamere e sfondato il vetro di una finestra, i malviventi hanno messo gli ambienti a soqquadro ed hanno portato via oggetti in oro prima di scappare – probabilmente per l'entrata in funzione dell'allarme - attraversando alcuni terreni circostanti. Ingente il bottino.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Benevento che hanno effettuato il sopralluogo e avviato le indagini sull'ennesimo colpo registrato nel Sannio.

Azione rapidissima e fissata dalle immagini delle telecamere esterna all'abitazione. Dai fotogrammi si nota infatti che i malviventi hanno impiegato pochissimi minuti per oscurare uno degli occhi elettronici con un panno, forzare l'infisso ed entrare all'interno dell'abitazione per poi dirigersi immediatamente in una delle camere da letto. subito dopo sono scppati evidentemente messi in fuga dalla sirena dell'antifurto.