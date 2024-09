Ladri scatenati, case nel mirino. E' caccia ad un'Audi A6 con vetri oscurati Furti compiuti e tentati a Pietrelcina, Paduli e San Nicola Manfredi. Benevento: colpo in un bar

Ancora furti nelle abitazioni. La 'mappa' disegnata dei ladri si apre con Pietrelcina, dove i malviventi, dopo aver forzato l'infisso di un balcone, sono penetrati in una casa e, dopo averla messa a soqquadro, hanno rubato numerosi oggetti d'oro.

Erano invece a bordo di un'Audi A6 con i vetri oscurati gli autori dell'incursione compiuta a Paduli, in una abitazione dalla quale sono stati trafugati orologi e pezzi di argenteria. Intervenuti sul posto, come in precedenza, i carabinieri si sonomessi sulle tracce della macchina segnalata che, dopo essere stata intecettata, è riuscita però ad allontanarsi e a sparire, al momento, nel nulla.

Colpo fallito, infine, a San Nicola Manfredi, dove la forzatura di una finestra ha attivato il sistema di allarme, inducendo i balordi a squagliarsela in fretta e furia.

A Benevento, in via Bachelet, nel mirino è finito il bar di un distributore di carburante. I ladri - erano quattro - sono penetrati nel locale ed hanno allungato le mani su una macchina cambiamonete, quindi sono scappati con un Suv bianco in direzione di San Giorgio del Sannio. Lavoro, in questo caso, per la polizia.