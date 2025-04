Cerignola-Benevento, Auteri: "Vittoria meritata, che sia un buon viatico..." Le parole del tecnico giallorosso al termine del match con il Cerignola

Ecco le dichiarazioni di Auteri al termine del match vinto dal Benevento contro il Cerignola: "Abbiamo giocato una buona partita. La squadra mi è piaciuta, abbiamo creato tanto e siamo stati solidi e compatti. Deve essere un buon viatico per il futuro. Il calcio ha delle dinamiche che riguardano anche l'aspetto mentale, però oggi ho avuto delle belle risposte da parte di tutti. Il miglior piazzamento? Pensiamo a recuperare, mancano due partite e si giocano per vincere. Ci proveremo in tutti i modi, a volte le vittorie ti aiutano a ritrovare positività. Abbiamo meritato di vincere questa sera".

"I quattro gol? Abbiamo i calciatori che sono in grado di segnare. Spero che questo risultato possa dare energie positive e che sia un buon inizio per noi".