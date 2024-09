"Non ha fatto passare il vicino di casa e l'ha minacciato", assolto un 70enne Benevento. La sentenza del giudice Palmieri

Era accusato di minaccia e omissione di soccorso, è stato assolto perchè il fatto non sussiste. E' quanto deciso dal giudice Palmieri nel processo a carico di Biagio Armano (avvocato Antonio Leone), un 70enne di Apollosa, chiamato in causa per un episodio accaduto il 1 dicembre 2018. Quando, mentre erano in corso dei lavori presso la sua abitazione, avrebbe occupato con un carrello elevatore gli spazi comuni tra la sua casa e quella del vicino. E quando quest'ultimo, secondo la ricostruzione degli inquirenti, gli avrebbe chiesto di liberare il passaggio e dargli così la possibilità di raggiungere una parte della sua dimora, lui gli avrebbe risposto che poteva andare via e che se non lo avesse fatto, gli avrebbe fatto passare dei guai.

Il vicino avrebbe cercato comunque di passare, cadendo e ferendosi, e l'imputato non gli avrebbe dato assistenza. Il Pm aveva proposto la condanna a 6 mesi, la parte civile, con l'avvocato Francesco De Pierro, aveva insistito per il risarcimento dei danni ed una provvisionale, ma il giudice ha assolto il 70enne.