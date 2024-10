Vigili del Fuoco. Dopo 34 anni di servizio in pensione Aldo Papa Responsabile dell'Ufficio acquisti, consegnatario e magazzino. Nel 2012 nominato Giudice popolare

Dopo 34 anni di onorato servizio in pensione il ragioniere Aldo Papa, Direttore coordinatore logistico gestionale presso il comando provinciale dei vigili del fuoco di Benevento.

Il ragioniere Papa è entrato in amministrazione nel 1990 e nominato Consegnatario dei beni mobili in dotazione al Comando vigili del fuoco di Benevento e successivamente nominato anche responsabile del magazzino vestiario e Dpi. Carica ricoperta fino ad oggi. Una carriera ricca di soddisfazioni e traguardi raggiunti quella del ragioniere Papa. Nel 2016 è stato componente di un gruppo di lavoro presso la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco per la ridistribuzione dei beni ai comandi della regione e componente della Commissione “Fuori Uso” dei materiali di Stato. Ed ancora, componente delle Commissioni di esami e collaudo dei materiali. Nel 2012 Aldo Papa è stato anche nominato Giudice Popolare presso la Corte di Assise d'Appello di Napoli.

Oggi la meritata pensione dopo decenni dedicati alla pubblica amministrazione e al ministero dell'Interno. A Papa gli auguri e il grazie per l'attività fin qui svolta da tutto il personale.