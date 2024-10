Il giudice Maria Ilaria Romano presidente prima Sezione civile del Tribunale Benevento. Decisione del plenum del Csm. Il magistrato torna nel capoluogo sannita dopo oltre 5 anni

Torna a Benevento, a distanza di oltre 5 anni, il giudice Maria Ilaria Romano, che il plenum del Csm ha nominato a maggioranza presidente della prima Sezione Civile del Tribunale, al posto del collega Ennio Ricci, attuale presidente facente funzioni del Tribunale sannita. Confermata a maggioranza la proposta che a luglio la quinta Commissione aveva avanzato, con la dottoressa Romano che aveva ottenuto tre voti contro l'unico andato al dottore Vincenzo Del Sorbo, del Tribunale di Torre Annunziata.

Dal 2019 giudice della prima Sezione Civile del Tribunale di Napoli, Romano ha iniziato la carriera a Benevento come giudice del lavoro, poi a Guardia Sanframondi come giudice civile, anche con funzioni di dirigente della sezione distaccata. A Benevento ha svolto per anni il ruolo di giudice civile occupandosi di famiglia, agraria e di contrattuale. Con l'accorpamento del Tribunale di Ariano Irpino a quello sannita, era stata destinata al dibattimento penale, con funzioni anche di presidente di collegio.

Era stata poi all'Ufficio Gip/Gup, di cui aveva svolto le funzioni di coordinatrice per un anno, prima di essere destinata alla Corte di Appello di Napoli, dove è stata componente del collegio penale per tre anni, per poi passare alle attuali funzioni di giudice della prima Sezione Civile del Tribunale partenopeo. Nel corso della sua carriera la Romano è stata componente titolare per quattro anni del Consiglio giudiziario e da un anno è consigliere del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (omologo del Csm per i giudici tributari).