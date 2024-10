Emergenza furti a Paduli, Zollo: "Piano sicurezza e più telecamere" L’appello del consigliere di Forza Italia Stefano Zollo

“Un investimento massiccio, con l'utilizzo di telecamere di videosorveglianza. Solo così potremo arginare i il fenomeno dei furti. Non c’è infatti solo il danno all’immobile o la perdita di gioielli all’origine del malcontento: c’è lo stato perdurante di ansia o paura a cui la comunità sembra essere costretta ad abituarsi. In particolare assistiamo a periodici episodi criminosi nelle varie contrade (Torre e Montecapriano in particolare) oggetto di un vero e proprio assedio già da anni ormai. In campagna elettorale si parlava di intensificare gli impianti di videosorveglianza nel territorio comunale. Ma a quanto pare l’interesse dell’amministrazione comunale si è fermato al Viale Libertà, che può vantare un eccesso di illuminazione a dispetto delle contrade buie ed abbandonate. «Doveva essere – continua – un primo passo verso un programma di tutela e prevenzione della pubblica incolumità, ma ad oggi purtroppo nulla di quanto annunciato è stato fatto. Anche in comuni più piccoli del nostro sono stati installati impianti tecnologici, beneficiando anche di finanziamenti statali e regionali: da noi invece nulla e la comunità continua a non ricevere risposte. L’impegno costante delle forze dell’ordine, in modo particolare dei carabinieri della locale stazione, andrebbe supportato e integrato da parte dell’amministrazione comunale, con l’adozione di atti e scelte politiche concrete. Considerando lo stato attuale, sarebbe utopistico auspicare l’installazione di telecamere in ogni contrada, ma certamente una prima soluzione potrebbe essere la predisposizione di un sistema di videosorveglianza con lettura targhe ad ogni punto di accesso. I Padulesi hanno bisogno di risposte concrete, - conclude Zollo - soprattutto perché ormai sono assaliti da una vera e propria emergenza furti, mentre nel frattempo il Sindaco dorme sonni tranquilli, altrove”.