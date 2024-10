Docente di Benevento aggredisce studente, il preside sospende il prof Episodio violento nell'Istituto di istruzione superiore Saraceno Romegialli a Morbegno in Valtellina

Episodio violento nell'Istituto di istruzione superiore "Saraceno Romegialli" di Morbegno, in Valtellina. Attorno alle 9.15 di ieri nella scuola sono intervenuti i carabinieri della locale caserma e un'ambulanza per soccorrere uno studente di 18 anni, colpito con uno schiaffo e spintonato da un insegnante 37enne di Benevento, da poco in servizio all'Istituto professionale.

Secondo quanto appreso, il giovane avrebbe tentato di togliere di mano al professore il telefono con cui lui voleva mettergli una nota disciplinare. Il 37enne avrebbe reagito colpendo lo studente al volto e facendolo cadere a terra tra i banchi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, il ragazzo fortunatamente non ha riportato serie lesioni, solo qualche contusione e graffi medicati sul posto.

"Si tratta di un episodio di inaudita gravità - ha dichiarato il dirigente scolastico, Antonino Costa -. Abbiamo subito provveduto a sospendere il docente, che ha preso servizio nella nostra scuola il primo ottobre scorso. E in queste poche settimane avevo già notato, e pure segnalato all'Ust, le sue evidenti difficoltà relazionali con gli studenti". Sull'episodio ora indagano i carabinieri, a cui lo studente ha già manifestato l'intenzione di procedere con una formale denuncia in Procura.