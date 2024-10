Furti nelle abitazioni, raid a raffica: cresce la preoccupazione Incursioni nelle abitazioni a Benevento e Pietrelcina: tre i colpi

Ancora raid dei ladri nelle abitazioni sia in città che in provincia. Benevento e Pietrelcina gli ultimi tre colpi messi a segno dal malfattori. Nel primo caso, in via Pirandello, i ladri sono entrati in azione in un appartamento dopo aver forzato una finestra approfittando dell'assenza dei proprietari. Una volta all'interno, gli autori del colpo hanno 'allungato' le mani su gioielli e monete custodite in un salvadanaio. Al rientro l'amara sorpresa per i proprietari che non hanno potuto fare altro che allertare le forze dell'ordine. Sul posto i carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo.

Lavoro per i militari dell'Arma anche a Pietrelcina. Due i colpi messi a segno in questo caso. Bottino: due bracciali di valore in un caso, un braccialetto in oro nel secondo caso. Sempre identica la tecnica per entrare: un foro al vetro della finestra e la maniglia fatta ruotare con qualche arnese.