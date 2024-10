Tenta di rapinare un giovane, arrestato. Deve andare in carcere ma... Benevento. Ai domiciliari Giovanni Altieri, 47 anni, che doveva già essere in una Rems

L'avevano arrestato e avrebbero dovuto portarlo in carcere su ordine del pm Maria Dolores De Gaudio, ma quando è stato scoperto che per lui era già stato disposto in precedenza il ricovero in una Rems, è finito ai domiciliari per tentata rapina aggravata.

Lui è Giovanni Altieri, 47 anni, di Benevento, una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, ritenuto il presunto responsabile di un episodio accaduto tra piazza Orsini e Corso Garibaldi. Secondo una prima ricostruzione, avrebbe avvicinato un giovane che spesso staziona dinanzi alle farmacie e gli avrebbe chiesto dei soldi. Di fronte al rifiuto, avrebbe provato ad impadronirsi del denaro che il malcapitato custodiva in tasca, colpendolo anche con uno schiaffo.

Inevitabili i momenti di concitazione, sul posto è accorsa la Volante che ha bloccato il 47enne. Doveva essere accompagnato a Capodimonte, poi il colpo di scena con la sorpresa del trasferimento, ancora non avvenuto,in una Rems, e la decisione di sottoporlo agli arresti in casa. Altieri è difeso dall'avvocato Luca Russo.