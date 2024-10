Nei luoghi della movida con un tirapugni: denunciato un 16enne Il giovane fermato dagli agenti della Volante in centro a Benevento

Gli agenti della Volante della Questura di Benevento hanno denunciato un 16enne della città perchè trovato in possesso di un tirapugni in ferro.

Il giovane è stato fermato intorno alle 3 della notte di domenica mentre si trovava in compagnia di alcuni amici tra i vicoli della movida beneventana.

Quando la Volante si è avvicinata al gruppetto, agli agenti non è sfuggito che uno dei giovani aveva tentato di disfarsi di qualcosa lanciandolo sotto un'auto in sosta.

Si trattava di un tirapugni metallico recuperato dai poliziotti. Condotto in Questura per ulteriori accertamenti, per il 16enne è scattata la denuncia per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere ed è stato poi affidato alla madre.