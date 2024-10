Scomparso nei boschi: il sindaco di Montesarchio attiva il Coc Il 74enne era uscito per cercare funghi e non ha fatto ritorno a casa

Proseguono a Montesarchio le ricerche di Carmelo Mastropietro, 74 anni: non si hanno sue notizie dalla giornata di ieri, quando era uscito in cerca di funghi in una zona boschiva del centro caudino nei pressi della frazione di Cirignano.

Attive le forze di Polizia, la Protezione Civile, i Vigiili del Fuoco, col primo cittadino Carmelo Sandomenico che ha attivato il Centro Operativo Comunale con i volontari e le associazioni di Protezione Civile.

Nella zona di ricerca attivi i droni dalla serata di ieri, con le ricerche tuttavia rese difficili dal buio e dalla fitta vegetazione nella zona.