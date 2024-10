Maxi colpo dei ladri in una casa: rubati gioielli e borse di valore Furto nella notte nell'abitazione di una famiglia di cittadini stranieri in centro a Benevento

Avrebbero preso borse e gioielli per un valore di decine di miglia di euro i ladri entrati in azione la scorsa notte nel centro di Benevento all'interno di un'abitazione dove risiede una famiglia di stranieri.

I malviventi sarebbero entrati all'interno dell'abitazione attraverso una finestra. Una volta dentro l'appartamento hanno allungato le mani su gioielli e borse di valore - secondo una prima stima di oltre 100mila euro -, poi sono fuggiti senza lasciare tracce. Questa mattina al risveglio l'amara sorpresa per i proprietari dell'abitazione che fino a quel momento non si erano accorti di nulla. Scattato l'allarme sul posto sono accorsi gli agenti delle volanti che hanno effettuato il sopralluogo ed avviato le indagini per cercare di ricostruire l'intera vicenda.