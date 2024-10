Droga nascosta nel sottoscala di un palazzo, prosciolto un 49enne Benevento. Il fatto non sussiste per un uomo di San Giorgio del Sannio

Il pm Marilia Capitanio ne aveva chiesto il rinvio a giudizio, ma il gup Maria Di Carlo ha dichiarato il non luogo a procedere perchè il fatto non sussiste.

E' quanto deciso per Dante Arturo Capparuccia, 49 anni, di San Giorgio del Sannio, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, poco più di 80 grammi di hashish che nel corso di una perquisizione erano stati rinvenuti il 17 febbraio 2023 nel sottoscala del palazzo in cui abita l'uomo, difeso dall'avvocato Nicola Covino. Questa mattina l'udienza preliminare, conclusa con il proscioglimento di Capparuccia.