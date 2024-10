Si barrica in casa: la polizia si arrampica, entra da una finestra e trova droga Benevento. Arrestato dalla Mobile un 34enne, sequestrati 60 grammi di hashish

Si era chiuso all'interno e non voleva aprire. E' stata una finestra il punto di accesso all'appartamento , al rione Libertà, di Corrado M., 34 anni, di Benevento, arrestato dalla polizia.

Secondo una prima ricostruzione, quando la Mobile ha bussato alla sua porta, il giovane avrebbe fatto finta di non essere in casa. Gli agenti non si sono però lasciati ingannare: uno di loro ha raggiunto, arrampicandosi, una finestra al secondo piano del palazzo ed è riuscito ad entrare.

Rinvenuti e sequestrati 60 grammi di hashish: una parte della 'roba', gettata di sotto, è stata trovata dall'unità cinofila della penitenziaria, il resto era nell'abitazione, al pari di soldi e bilancino di precisione.

Condotto in Questura, il 34enne è stato dichiarato in arresto e, su disposizione del pm Chiara Maria Marcaccio, sottoposto ai domiciliari. E' difeso dagli avvocati Fabio Ficedolo e Nicola Covino.

Sempre la polizia, ma in mattina, ha invece segnalato come consumatore un 39enne di Benevento, fermato al rione Libertà e trovato in possesso di poco meno di 4 grammi di hashish. Anche per lui l'avvocato Ficedolo.