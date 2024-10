Droga e oltre 300mila euro in contanti nell'abitazione, arrestato un 48enne Benevento. In carcere Salvatore Gramazio, fermato dai carabineri

Gli hanno sequestrato droga e denaro. E' per questo che i carabinieri della Compagnia hanno arrestato Salvatore Gramazio, 48 anni, di Benevento, nella cui abitazione- secondo una prima ricostruzione- sono stati rinvenuti, al termine di una perquisizione, 400 grammi tra cocaina e hashish e oltre 300mila euro in contanti. Denaro e 'roba' sono stati scoperti, in particolare, in un mobile, nel sottotetto e in un gazebo allestito in giardino.

Condotto in caserma, Gramazio è stato successivamente accompagnato in carcere su disposizione del pm Chiara Maria Marcaccio. E' difeso dall'avvocato Vittorio Fucci.