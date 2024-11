Torrepalazzo: fuori strada con l'auto finisce in una scarpata Per il recupero necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco

Incidente stradale nel comune di Torrecuso, in località Torrepalazzo dove una Hyundai è uscita di strada finendo in una scarpata. Necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto a soccorrere il malcapitato che era alla guida dell'autovettura affidandolo al personale sanitario per le ferite riportate nell'incidente. Successivamente i Vigili del Fuoco hanno provveduto al recupero dell'auto.