"Estorsione ad una donna", lei rimette la querela: 37enne torna in libertà Benevento. Rito abbreviato, la discussione il 15 gennaio

La novità è emersa nel corso dell'udienza dinanzi al gup Roberto Nuzzo, quando la parte offesa, escussa su richiesta della difesa, ha chiarito alcune circostanze ed ha spiegato di aver rimesso la querela nei confronti di Alfredo Vertaldi (avvocato Antonio Leone), 37 anni di San Leucio del Sannio, che è tornato in libertà dopo cinque mesi trascorsi in carcere. Il 15 gennaio la discussione del rito abbbreviato, poi la sentenza.

Vertaldi era stato arrestato a maggio, dai carabinieri, per una presunta estorsione ai danni di una donna. Dopo averle avvicinato un pugno al naso, lui l'avrebbe minacciata di farle incendiare la macchina se non gli avesse dato 800 euro, la somma che a suo dire gli sarebbe servita per aggiustare la sua auto, incidentata. Non posso camminare a piedi, tu hai la macchina e mi devi dare i soldi, avrebbe proseguito il 37enne, che il giorno dopo sarebbe tornato alla carica, annunciando alla malcapitata che, dopo aver ultimato un servizio, sarebbe passato da lei a prendere la scheda, evitando così le “tarantelle”.

Comportamenti, quelli prospettati dagli inquirenti, attraverso i quali avrebbe costretto la presunta vittima a consegnargli 100 euro in contanti ed il bancomat, che il 37enne aveva respinto durante la convalida dell'arresto, quando aveva sostenuto di aver soltanto chiesto la restituzione degli 800 euro che aveva prestato per l'acquisto di una caldaia alla donna con la quale ha una relazione. Aveva precisato di aver più volte sollecitato il rimborso della somma, senza esito. Fino al 9 maggio, quando le aveva inviato un messaggio vocale via whatsapp, senza minacce. Lei, aveva concluso, gli aveva dato appuntamento presso un impianto di carburante, poi si era rivolta ai carabinieri, che avevano segnato le due banconote da 50 euro date al 37enne, che le aveva intascate come anticipo rispetto all'importo complessivo.