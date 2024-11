'Assalto' ad un atelier e uno studio medico. Scatta l'allarme: tabaccheria salva Benevento. Colpi messi a segno, o tentati, in città ed in provincia

Mancava all'appello, ora fa parte dell'elenco dei 'bersagli' dei ladri. E' un atelier a San Nicola Manfredi, nel quale i malviventi si sono introdotti dopo aver forzato una porta. Una volta all'interno, hanno allungato le mani su 500 euro in contanti e su profumi e articoli di bigiotteria per un valote stimato in 2mila euro.

Colpo fallito, invece, a Ponte, dove nel mirino è finito uno studio medico che i balordi, penetrati attraverso la forzatura della finestra del bagno, hanno messo completamente a soqquadro, a quanto pare senza rubare nulla.

Sono fuggiti a mani vuote, infine, anche gli autori dell'assalto ad una rivendita di tabacchi in via Delcolgiano: la rottura del vetro di una finestra ha infatti attivato l'impianto di allarme, inducendoli a squagliarsela in gran fretta. Lavoro per i carabinieri nei primi due casi, per la polizia nell'altro.