Anna Maria Villano nuovo dirigente della Polizia Stradale di Benevento Vicequestore della Polizia di Stato da anni impegnata anche nella cultura della sicurezza stradale

La Polizia Stradale di Benevento ha un nuovo dirigente, si tratta del vicequestore Maria Villano. Originaria della provincia di Salerno, laureata in Giurisprudenza presso l’Università di Fisciano, è entrata nella Polizia di Stato nel 2002.

Durante il proprio percorso professionale ha diretto l’Ufficio Immigrazione della Questura di Bergamo e dal 2009 è stata nominata vice dirigente della Sezione Polizia Stradale di Salerno, maturando specifiche competenze in questa importante specialità della Polizia di Stato che si occupa di sicurezza stradale, di prevenzione e rilevazione degli incidenti stradali, di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale.

La dottoressa Villano nella sua pluriennale esperienza della polizia stradale ha diretto innumerevoli servizi operativi per la sicurezza della circolazione lungo le autostrade e le principali arterie di comunicazione della regione e ha fatto parte di numerose commissioni tecniche nell’ambito delle materie disciplinate Codice della Strada.

Consapevole dell’importanza che ha l’educazione stradale per promuovere la cultura della sicurezza stradale tra i giovani, la dottoressa Villano è da anni impegnata nelle scuole, di ogni ordine e grado, per far acquisire alle nuove generazioni maggiore consapevolezza dell’importanza di adottare comportamenti corretti e di muoversi in sicurezza sulla strada, a piedi, in bicicletta, in motorino, in auto.