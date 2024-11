Avvolto completamente in una coperta dorme su un gradone del Teatro Comunale Benevento. Lungo il Corso Garibaldi

Quei gradoni sono ormai diventati il suo giaciglio. Arriva, piazza le sue cose e poi si distende, coprendosi, fino oltre la testa, con una coperta. Scena ormai diventata abituale, quella che osservano quanti transitano, lungo il Corso Garibaldi, dinanzi al Teatro 'Vittorio Emanuele'. Come è accaduto a chi, intorno alle 17, l'ha immortalata.

Lui è un uomo che ha scelto come dimora temporanea una delle porte della struttura culturale, davanti alla quale si sistema, avvolgendosi completamente in un plaid per proteggersi dal freddo. La pioggia non lo preoccupa perchè lì è almeno al coperto. Fin troppo banale dire che si tratta di una persona in evidente difficoltà: non l'unica, purtroppo, nella nostra città.