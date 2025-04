Comitato Centro storico: ancora ostaggio della mala movida In occasione della Pasqua il gruppo richiama l'amministrazione a fare rispettare le regole

Il richiamo ad una maggiore attenzione per la zona del centro storico, in particolare per il rispetto delle regole che garantiscono la vivibilità della zona.

E' l'auspicio del Comitato di Quartiere Centro Storico espresso dal suo presidente Luigi Marino che spiega

"Auguri di Buona Pasqua a tutte e tutti!

Grazie ai tutori dell'ordine, uomini e donne, che sacrificheranno i loro affetti per garantire la sicurezza dei consociati.

Grazie al Prefetto, al Questore ed ai Comandanti di Carabinieri e Guardia di Finanza che perseveranno nel coordinare le Forze a loro affidate. La Città richiede attenzione, ormai è evidente.

Vorremmo Serenità e Pace eppure non riusciamo a raggiungerla. Abbiamo letto che anche l'amministrazione richiama al senso civico ed alla educazione dei giovani. Benissimo, ottimo auspicio!

Ricordiamo, però, che il primo modo di insegnare qualcosa è dare l'esempio!

Siamo certi che, sempre, nel rispondere alle critiche, l'amministrazione non utilizzi parole non consone alla veicolazione di un messaggio pubblico? Siamo certi che tutte le richieste di intervento di stremati cittadini siano affrontate fattivamente dal Comune?

A noi, purtroppo, continuano a giungere segnalazioni di compressione della libertà dei residenti, troppe volte ostaggio di una movida che continua ad essere incontrollata. Inoltre, da Piazza Piano di Corte, ci comunicano che la musica supera i limiti imposti dal Comune stesso sia per intensità sia per orario di emissione.

Allora, il Comune, vuol dare l'esempio?

Vuol far rispettare le sue stesse ordinanze?

Invece di attaccarci, facendo passare il messaggio che chi chiede legalità rappresenti un problema, si vuole unire a noi in questa battaglia di civiltà e di benessere per i cittadini?

In attesa di risposte che non arriveranno: Buona Pasqua a tutte e tutti!".