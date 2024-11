Traffico banconote false Italia ed estero, chiesto il processo per 47 persone Benevento. L'udienza preliminare slitta ad aprile 2025

E' slittata al 4 aprile 2025, per problemi di notifiche, l'udienza preliminare dinanzi al gup Pietro Vinetti per le quarantasette lpersone di cui il pm Flavia Felaco ha chiesto il rinvio a giudizio nell'inchiesta dei carabinieri rimbalzata all'onore delle cronache nel luglio 2020, quando era stata eseguita una ordinanza, poi annullata, su un traffico di banconote e monete false in Italia e all'estero.

Tra loro figurano sei sanniti: Franco Domenico De Iasio, 73 anni, di Benevento, il figlio Gerardo, 39 anni, il fratello Gerardo, 60 anni (residente ad Altavilla Irpina), Pellegrino Coppolaro, 53 anni, di Montesarchio, Pompeo Masone, 59 anni, di San Giorgio del Sannio, Vincenzina Taddeo, 55 anni, di San Giorgio del Sannio. Franco De Iasio è considerato l'ideatore di una presunta associazione per delinquere, avente natura transnazionale, finalizzata alla produzione, alla spendita e all'introduzione di monete falsificate. Denaro che sarebbe poi stato distribuito nel Sannio e in Lombardia. De Iasio è poi ritenuto il promotore di un altro gruppo che avrebbe accettato di ricevere la carta filigranata, muovendo i suoi contatti per reperire gli stampatori delle banconote.

L'elenco include poi Alessandro Aprea, 42 anni, di Napoli, Danilo Bianchi, 70 anni, di San Vendemiano, Giovanni Bianco, 59 anni, di Venezia, Pasquale Leonardo Borrelli, 56 anni, di Napoli, Luciano Cancedda, 66 anni, di Musile di Piave, Enrico Cante, 56 anni, di Giugliano, Fernando Antioco Marino Comparetti, 81 anni, di Milano, Caterina De Rosa, 53 anni, di Giugliano, Teresa Del Riccio, 76 anni, di Campobasso, Igor Divetain Plemiannikov, 37 anni, di Maire (Francia), Carmine Frallicciardi, 66 anni, di Treviso, Stefano Gigante, 71 anni, di Torino, Mauro Giolo, 61 anni, di Grugliasco, Rocco Ianniciello (alias Roberto), 71 anni, di Venezia, Ottavio (alias Chicco) Lafleur , 55 anni, di Milano, Eusebio (alias Nello) La Magna, 92 anni, di Brescia, Francesco Lunghi, 66 anni, di Sant'Angelo Lodigiano, Cosimo Maiolo, 54 anni, di Milano, Debora Marchietto, 47 anni, di Ferrazzano, Silvano Emilio Marraffa, 65 anni, di Trecate, Carlo Mazzoleni, 60 anni, di Villa d'Adda, Giovanni Morello, 52 anni, di Concesio, Alfredo Muoio, 70 anni, di Caslanuovo, Valerio Navarra, 31 anni, di Rombiolo, Ionel Claudiu (alias Giovanni), 48 anni, di Spessa, Domenico Nocera, 77 anni, di Torino, Ciro Panico, 80 anni, di Giugliano, Antonio Papaccio, 42 anni, di Afragola, Gian Luca Petrone, 51 anni, di Parigi, Stanislao (alias Michele) Pirro, 65 anni, di Torino, Antonio Piscopo, 47 anni, di Napoli, Aniello Rivieccio, 74 anni, di Torre del Greco, Michele Rivieccio, 45 anni, di Torre del Greco, Daniel Rosa, 35 anni, di Monasterolo del Castello, Igino Secci, 76 anni, di Cergnago, Geoffry Renè Simon, 41 anni, residente in Belgio, Francesco Sommella, 65 anni, di Giugliano, Daniele Sperandio, 68 anni, di San Giorgio di Lomellina, Adrian Claudiu Butusina (alias Adrian Claudiu Stanca), 39 anni, di Londra, Ernani Vassallo, 48 anni di Pomigliano d'Arco, Aldo Zubbani, 74 anni, di Carrara.

Sono impegnati nella difesa gli avvocati Antonio Leone, Fabio Russo, Claudio Fusco, Daniele Cella, Vittorio Fucci, Gerardo Giorgione, Luca Guerra, Nicola Covino, Elena Cosina, Salvatore Brancaccio, Nicola e Luigi Marino, Marco Ventura, Alberto Varano, Donatella Volpe, Sandra Capra, Bruno Alderucci, Camillo Irace, Gianmaria Fuschetti, Emma Salese, Giuseppe De Rubertis, Daniele Panico, Francesco Casillo, Matteo Giacomazzi, Elisabetta Acone, Anna Molinari, Massimo Marmonti, Nicola Galeano, Arturo Messere, Marco Carrera, Andrea Locatelli, Ennio Buffoli, Giorgio Marano, Daniele Garisto, Valter Vernetti, Gianfranco Bruno, Matteo Casertano, Franco Dubain, Giuseppe Perfetto, Bruna Civardi, Piergiorgio Weiss, Barbara Bosco, Massimo Lovati, Gennaro Toscano, Antonio Macchiarini.