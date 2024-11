Tentata rapina al sindaco di Castelvenere, la solidarietà del Pd "Preoccupazione per frequenti e gravi episodi di incursioni"

Il Circolo del Partito Democratico di Castelvenere 'David Maria Sassoli' formula la più calorosa solidarietà al sindaco Alessandro Di Santo e alla sua famiglia "per la gravissima esperienza di violenta aggressione che hanno vissuto, durante la notte di giovedì scorso, per un tentativo di furto operato da parte di quattro malviventi incappucciati, ben organizzati a penetrare nella sua abitazione".

I Democratici di Castelvenere esprimono anche molta preoccupazione per la tutela della sicurezza e della tranquillità della Comunità castelvenerese, "segnata da frequenti e gravi episodi di incursioni delinquenziali nel territorio, che aggiungono ulteriore malessere in questo nostro tempo di crisi e paure per il futuro. Chiedono più estesa ed efficace vigilanza pubblica, locale e territoriale, ed esortano la cittadinanza ad essere attiva nel denunciare ai presidi delle forze dell'ordine territoriali ogni episodio delinquenziale e di illegalità".