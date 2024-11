"Gabriele, ci hai insegnato a vivere. Ce la siamo giocata tutta fino alla fine" Il messaggio del sindaco di Casalduni, Pasquale Iacovella, al figlio scomparso a 21 anni

E' un messaggio bellissimo quello che il sindaco di Casalduni, Pasquale Iacovella, ha dedicato al figlio Gabriele, scomparso nelle scorse ore a 21 anni. “Ce la siamo giocata tutta fino alla fine, tempi regolamentari, supplementari, rigori e rigori ad oltranza come piaceva a noi, incontrando le Eccellenze mediche del nostro ospedale San Pio, Gemelli e Bambino Gesu’.Ora sei libero di poter volare alto come fanno le Aquile. Grazie per averci insegnato come si vive e come si lascia questa terra”, ha scritto il primo cittadino.

Un dolore terribile, ancora una giovane vita spezzata mentre aveva il diritto di coltivare i propri sogni. Ne aveva tanti, Gabriele, che ha combattuto fino alla fine, costretto ad arrendersi ad un destino assurdo. “Non sarai lontano, ma solo dall'altra parte del cammino”, si legge su fb, invaso da tantissimi messaggi di solidarietà e vicinanza ai genitori di Gabriele.

Domani pomeriggio alle 15, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, a Pontelandolfo, l'ultimo saluto a Gabriele, che aveva solo 21 anni.