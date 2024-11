Tenta truffa in sala scommesse: scoperto, aggredisce agenti e viene arrestato Telese Terme. Fermato un cittadino rumeno

Resistenza a pubblico ufficiale e tentata truffa: sono le ipotesi di reato per le quali gli agenti del Commissariato di Telese Terme hanno arrestato un cittadino straniero. E' ritenuto il responsabile di un episodio accaduto in una sala scommesse nella cittadina termale, dove, dopo essersi avvicinato alla cassa, avrebbe chiesto di poter scambiare banconote di piccola taglia con altre di taglio superiore, tentando anche di consegnare una somma inferiore rispetto a quella che avrebbe ricevuto in cambio.

Una scena notata da un appartenente al Commissariato,che ha chiesto l'intervento della Volante. Dai controlli è emerso che si trattava di un uomo rumeno senza fissa dimora trovato in possesso di di 1525 euro di cui non era in grado di giustificare la provenienza. L'indagato è stato condotto in Commissariato, dove, quando i soldi gli sono stati sequestrati, avrebbe aggredito gli agenti: da qui l'arresto.