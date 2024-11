Addio al dottore Attilio Tranquillo, storico funzionario della Questura Benevento. E' scomparso oggi

Vent'anni fa aveva lasciato la Polizia, per raggiunti limiti di età, dopo 33 anni di servizio. Oggi il vicequestore Attilio Tranquillo, 80 anni, se ne è andato via per sempre, ricongiungendosi all'amata moglie che aveva perso un anno fa. Conosciutissimo, il dottore Tranquillo aveva iniziato nel 1971 la sua carriera, scandita sempre, con l'eccezione dei tre mesi trascorsi a Firenze dopo il corso di formazione, dalla permanenza presso la Questura di Benevento. Tanti gli incarichi ricoperti dall'agosto 1972: per anni al vertice della Squadra mobile, ha poi diretto la Digos, la Divisione amministrativa e, infine, il Personale.

Esperienza notevole e una invidiabile dose di equilibrio mostrata, in particolare, nel settore dell'ordine pubblico, è stato un funzionario che nel lavoro ha sempre trasfuso la sua natura di persona perbene e di altri tempi. Mancherà a quanti gli volevano bene, ai suoi nipoti ed ai suoi figli: uno, Flavio, ne ha seguito le orme ed è l'attuale capo della Mobile sannita. A lui e a tutti i familiari le condoglianze di Ottopagine.