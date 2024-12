Auto in fiamme dinanzi alla stazione ferroviaria di Benevento Vigili del fuoco, carabinieri e Polfer in azione, danneggiata un'Alfa 164

Momenti di paura questa mattina dinanzi alla stazione ferroviaria centrale di Benevento per un incendio che ha interessato un'Alfa 164 a benzina, che il proprietario aveva lasciato in sosta per accompagnare una familiare ai binari.

Poco dopo aver arrestato la marcia, è divampato l'incendio che ha danneggiato il veicolo. Per fortuna non si sono registrati altri danni.

Tra i primi ad intervenire è stato un passante, poi i vigili del fuoco accorsi dal comando provinciale che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza il veicolo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la Polfer.