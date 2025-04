Benevento: l'acqua sta tornando, condotte già riaperte In anticipo sul tempo stimato la conclusione degli interventi che hanno determinato lo stop idrico

"A seguito della conclusione dei lavori svolti dalla Regione Campania sulla tratta ferroviaria dell’alta velocità in fase di realizzazione, e del conseguente riempimento e messa a pressione della condotta del Biferno, ha avviato, con evidente anticipo, le manovre di riapertura delle condotte cittadine interessate dall’interruzione idrica".

Gesesa dettaglia la situazione per quel che riguarda l'interruzione idrica che ha interessato Benevento. "Per il completo ripristino del normale flusso idrico in tutte le zone interessate, in tutte le abitazioni e in tutti gli esercizi commerciali della città di Benevento ci vorranno alcune ore e potranno presentarsi problemi di aria nelle condotte o di filtri intasati da detriti, come indicato anche dai tecnici della Regione Campania. È normale pertanto che tra un luogo e un altro della città potranno intercorrere anche 3-4 ore di differenza per un regolare ripristino, così come ci sarà differenza tra piani bassi e piani alti degli edifici. Pertanto, si invita cortesemente la cittadinanza interessata ad avere pazienza. In caso di effettivi problemi gli utenti potranno effettuare le rispettive segnalazioni contattando il numero verde 800511717. Questo numero telefonico rappresenta l’unico canale ufficiale che consente di mandare in lavorazione le segnalazioni ricevute. GESESA è presente con tutte le sue squadre sul territorio per garantire un ripristino regolare dell’erogazione idrica nel minor tempo possibile".