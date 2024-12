A Benevento il generale La Gala, numero uno dell'Arma in Campania L'alto ufficiale ha salutato il Prefetto ed è stato poi ricevuto dal comandante provinciale Calandro

Il Generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala, Comandante della Legione Carabinieri “Campania” di Napoli, questa mattina a Benevento dove ha dapprima incontrato il Prefetto Raffaela Moscarella, insediatosi nel capoluogo sannita lo scorso 3 ottobre, per poi fare visita alla caserma dei Carabinieri di via Meomartini dove è stato accolto dal comandante provinciale Enrico Calandro.

Presenti alla visita il personale della sede e una rappresentanza di tutti i reparti territoriali, speciali, carabinieri forestali, il cappellano Militare don Salvatore Varavallo, responsabile del Servizio Assistenza Spirituale dei Comandi Provinciali di Benevento, Avellino e Caserta, i dipendenti del Ministero della Difesa di stanza nella provincia, nonché il personale in congedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Carabinieri Forestali.

Nel corso dell’incontro, l’alto ufficiale ha ringraziato tutti i militari per l'impegno quotidianamente profuso nello svolgimento del servizio istituzionale, sottolineando l'importanza di tre principi che devono sempre ispirare l'azione di ogni carabiniere: disponibilità, quale costante dell'azione di chi presta il proprio "servizio" a favore del cittadino e che deve andare ben oltre gli adempimenti formali; sicurezza, come atteggiamento mentale, partecipativo e rasserenante per la comunità; aderenza, quale conoscenza delle reali esigenze dei luoghi per migliorare l'attività di operatori della sicurezza e tutori delle leggi.

Al termine del discorso il generale La Gala nel ricordare il significato più profondo delle tre parole fondamentali di Papa Francesco “permesso, grazie, scusa” che aprono la via per trascorrere un buon periodo natalizio, ha formulando a tutti i militari ed alle loro famiglie i migliori auguri per le prossime festività, concludendo la visita con la rituale foto ricordo.