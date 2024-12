"Assunzioni fittizie alla 'Edil Global', assoluzioni e prescrizioni Benevento. La sentenza per sette persone accusate di truffa all'Inps

Due assoluzioni ed una serie di prescrizioni sono state decise dal giudice Murgo nel processo a carico di sette persone – un'ottava è nel frattempo deceduta – chiamate in causa a vario titolo da un'indagine su una presunta truffa ai danni dell'Inps in materia di indennità di disoccupazione relative ad assunzioni ritenute fittizie per un'impresa edile.

L'assoluzione per non aver commesso il fatto è scattata per Carlo Ceglia, 55 anni, di Montesarchio, indicato come amministratore di fatto della 'Edil Global srl', e Hicham Elahjjy, 45 anni, di Rotondi, reati prescritti per Stefano Ceglia, 37 anni, di Montesarchio, Angelo Colandrea, 58 anni, di Montesarchio, Griselda Nikolla, 37 anni, di Giugliano, Gianluca Russo, 52 anni, di Benevento, Alfredo Tinessa, 44 anni, di Montesarchio, difesi dagli avvocati Mario Cecere, Fiore Pagnozzi, Pierluigi Pugliese, Francesco Ceglia e Domenicoc Rossi. Il Pm aveva chiesto la condanna ad 1 anno per Elahjjy e la prescrizione per gli altri.