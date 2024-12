Fuochi d'artificio illegali sequestrati dalla Finanza nel Sannio Controlli effettuati in tutta la provincia

La Guardia di Finanza di Benevento ha sequestrato numerosi fuchi d'artificio illegali o detenuti senza autorizzazione. Verifiche scattate per le festività natalizie. All’esito delle diverse attività, espletate nel corso di più interventi, la Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico–Finanziaria ha sequestrato materiale pirotecnico di vario tipo e categoria, per un peso complessivo di circa 31 chilogrammi per un valore commerciale di circa 4.500 euro. Due le denunce scattate per le persone trovate in possesso del materiale pirotecnico.