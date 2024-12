Vende fuochi pirotecnici senza licenza: denunciato dalla Finanza Sequestrati 31 chilogrammi di materiale pirotecnico a san Giorgio del Sannio

I finanzieri del comando provinciale di Benevento hanno sequestrato circa 31 chili di materiale pirotecnico presso un esercizio commerciale di San Giorgio del Sannio.

In particolare, militari del Nucleo Mobile del Gruppo di Benevento hanno effettuato un controllo nell’attività commerciale con libero accesso al pubblico e specializzata nella vendita di articoli di uso domestico di vario genere.

Nel corso dell’ispezione i militari hanno notato che presso il locale erano esposti per la vendita circa 2.500 manufatti pirotecnici a contatto con altri prodotti di diversa tipologia costituiti da materiale cartaceo e di plastica e ad alto rischio di infiammabilità. Il predetto materiale era detenuto senza alcuna autorizzazione per la vendita in quanto il titolare dell’esercizio commerciale non è stato in grado di esibire la prevista licenza di pubblica sicurezza.

Il predetto è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Benevento per commercio abusivo di sostanze esplodenti e vendita senza licenza di fuochi artificiali. Tutto il materiale esplodente è stato sottoposto a sequestro e affidato a una società specializzata che ne curerà la distruzione. A seguito dei primi accertamenti è emerso che i predetti artifizi pirotecnici contengono circa 31 chili di sostanza esplosiva.

L’operazione si inquadra nell’ambito del dispositivo di tutela del commercio legale eseguito costantemente dalle Fiamme Gialle Sannite. Inoltre, proprio con l’approssimarsi del Capodanno, l’attività ispettiva è volta anche alla repressione della vendita illegale e non sicura dei fuochi d’artificio al fine di tutelare i consumatori e renderli consapevoli dei gravi rischi dell’utilizzo improprio dei botti illegali.

Le operazioni effettuate testimoniano l’attenzione della Guardia di Finanza nel contrasto ai traffici illeciti, a tutela della legalità e della sicurezza della collettività.