Anziana truffata, il 24enne resta in carcere: sono tossico e devo sopravvivere La decisione del Gip di Benevento dopo l'udienza di convalida di questa mattina

Resta in carcere, come aveva chiesto la Procura, A. R., il 24enne di Pollena Trocchia arrestato dai carabinieri ad Ariano Irpino per aver truffato un'anziana di 24mila euro.

La decisione del gip del Tribunale di Benevento, Loredana Camerlengo, è arrivata al termine dell'udienza di convalida di questa mattina, nel corso della quale il giovane, difeso dall'avvocato Adriana Cordella, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Ha solo rilasciato alcune dichiarazioni spontanee, sostenendo di aver agito perchè deve sopravvivere e fare i conti con la tossicodipendenza. Nessuna indicazione, invece, su possibili complici che erano riuscuti a farla franca e ad allontanarsi. Affermazioni alle quali è seguita l'adozione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere che la difesa impugnerà dinanzi al Riesame.