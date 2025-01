Condannati per droga, in appello accusa derubricata e prescritta Benevento. La sentenza

Erano stati condannati in primo grado, in appello è scattata la prescrizione dopo la derubricazione dell'accusa iniziale nell'ipotesi più lieve. E' la sentenza per Antonio De Rienzo, 35 anni, Eugenio Martinelli e Cosimo Sferruzzi, entrambi 38enni, di Benevento, che erano stati condannati a 2 anni e 8 mesi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Un addebito contestato in una indagine della guardia di finanza a carico dei tre imputati, difesi dagli avvocati Antonio Leone e Gerardo Giorgione.