Falso avvocato di Benevento truffa un'anziana, e non è una novità Il 38enne è stato denunciato dalla polizia a Catania, un ano fa era stato arrestato a Messina

E' stato denunciato dalla polizia di Catania come autore di una truffa ai danni di un'anziana. Per un 38enne di Benevento non si tratta di una novità perchè gli è già capitato in altre realtà. Come era accaduto, un anno fa o poco più a Messina, quando era stato arrestato per una truffa per la quale è stato condannato a 2 anni. L'uomo, difeso dall'avvocato Antonio Leone, avrebbe fatto cadere in trappola, come riportato dagli organi di informazione siciliani, una 84enne alla quale avrebbe propinato la storiella dell'incidente.

Presentandosi come il sedicente avvocato Cicalone, avrebbe telefonato alla malcapitata e le avrebbe detto che due familiari avevano causato un incidente stradale per il quale erano in procinto di essere arrestati. A meno che, aveva aggiunto, non fosse stato risarcito il danno, quantificato in 5mila euro.

Il 38enne si sarebbe presentato a casa della poverina che, comprensibilmente preoccupata, g,li avrebbe consegnato oltre 1000 euro in contanti ed il bancomat, con relativo pin, per prelevare il resto della somma. Lo avrebbe fatto dopo aver ascoltato al cellulare, che lui le avrebbe avvicinato all'orecchio, la voce di una persona che ha creduto fosse sua sorella. Lo sconosciuto è andato via anche con il cellulare della vittima, che a distanza di qualche ora si è resa conto di essere stata raggirata ed ha chiesto l'intervento della polizia.

Gli agenti sono risaliti al 38enne attraverso le immagini delle telecamere della banca presso il cui sportello erano stati prelevati 2mila euro dal falso avvocato, a carico del quale esistono indagini anche in altre zone.