Gli applicano il braccialetto elettronico, lo rompe e lo fa sparire Benevento. Arrestato dalla Mobile un 52enne

Lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Sono le ipotesi di reato contestate dalla Squadra mobile ad un 52enne di Benevento domiciliato in un centro della provincia. Da circa un mese l'uomo, difeso dall'avvocato Claudio Fusco, era al divieto di avvicinamento ai genitori con il braccialetto elettronico.

Secondo una prima ricostruzione, il dispositivo gli è stato applicato in mattinata, ma a distanza di qualche ora si è attivato, facendo scattare l'allarme. Quando gli agenti sono andati a controllarlo, del braccialetto non c'era più traccia. Il 51enne, che a detta degli inquirenti, lo avrebbe rotto e fatto sparire, avrebbe dato in escandescenze, ma alla fine è stato fermato e sottoposto ai domiciliari.